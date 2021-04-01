Кожна четверта вакансія на Тернопільщині – у сільському господарстві

Сільське господарство – одна з провідних галузей у Тернопільській області. Освоєння земель, вирощування зернових, бобових, овочевих, ягідних та інших сільськогосподарських культур, розвиток садівництва та фермерських господарств спричиняють сталий попит на працівників аграрної сфери.

Загалом цьогоріч 25% вакансій, які подали роботодавці у службу зайнятості області, пропонувались у сільському, лісовому та рибному господарстві.

Починається сезон сільськогосподарських робіт, отож на 31 березня 2021 року с/г товариства області шукають працівників на 149 вільних робочих місць. Їм потрібні: трактористи-машиністи с/г виробництва (74 вакансії), агрономи (23), водії автотранспортних засобів (16 вакансій), а також свинарі, оператори очисного устаткування, слюсарі-ремонтники, машиністи екскаватора, технологи, апаратники приготування хімічних розчинів, механіки, обліковці, завідувачі складу, підсобники, кухарі та інші.

Залежно від обов’язків та кваліфікації своїм працівникам роботодавці готові платити до 20 тис. гривень.

Якщо у Вас немає відповідної освіти, за спрямуванням служби зайнятості згадані професії можна здобути в Борщівському агротехнічному коледжі, Зборівському фаховому коледжі ТНТУ ім. І. Пулюя, Тернопільському ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі, Чортківському ВПУ, Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою, Вишнівецькому професійному ліцеї, Тернопільському обласному комунальному навчально-курсовому центрі, у Центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та ін. Навчання 3,5-5 місяців. Після його завершення слухачі отримують свідоцтво про присвоєння робітничої професії.

Якщо Ви маєте бажання працювати у сфері сільського господарства і Вас зацікавили вказані вакансії та можливості профнавчання, зверніться до місцевого підрозділу служби зайнятості Тернопільщини.