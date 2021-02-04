Новий портал «Електронний кабінет тернополянина» запрацював у тестовому режимі. Другого лютого його роботу презентували у міській раді.

За допомогою цього сервісу тернополяни зможуть онлайн отримати різноманітні послуги: записати дитину у садочок чи до школи, записатися до сімейного лікаря чи педіатра, замовити «Картку тернополянина», подати показники гарячої та холодної води, отримати дані про місце реєстрації та кількість осіб зареєстрованих за місцем проживання, отримати копії рішень сесії міськради чи виконкому.

– Наша мета – зробити все, щоб максимум послуг, які надають органи місцевого самоврядування, виконавчі органи, люди мали можливість отримати не виходячи з дому, використовуючи інтернет або мобільний додаток,- зазначив Сергій Надал, міський голова. – Цей і наступний рік ми продовжимо працювати над вдосконаленням цього порталу і додавати послуги.

Для того, щоб отримати ту чи іншу послугу необхідно зареєструватися, ідентифікувавшись через кваліфікований електронний підпис, PrivatBankID, тощо. Після цього можна вибрати потрібні послуги та слідувати алгоритму.

– Інтерфейс порталу дуже простий у використані, – розповіла Мар’яна Зварич, начальник управління цифрової трансформації та комунікації зі ЗМІ. – Є інтегровані послуги, які вже можна повноцінно замовляти з порталу, і є такі коли йде переспрямування на сторінку надавача послуги, як наприклад запис до педіатра чи сімейного лікаря. Є категорія «Новини» де розміщається інформація, яка стосується сфери цифровізації або надання послуг. Також є вкладка «Допомогти стати краще» де можна подати свої пропозиції або зауваження щодо роботи цього сервісу.

Два-три місяці «Електронний кабінет тернополянина» працюватиме у тестовому режимі. У цей час можна користуватися наявними у ньому послугами та надавати відгуки щодо його роботи.