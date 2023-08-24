“Кожен може спитати в себе: а де ти в українській незалежності?: президент Володимир Зеленський звернувся до українців. ВІДЕО

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності.

“Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності – незалежності України. Свято вільних людей. Свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. Українців та українок. Усіх в усій нашій державі. Це цінність для кожного з нас, і за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен, бо ця боротьба – за те, що важливо кожному. Це – незалежна Україна.

Із Днем Незалежності, Україно!

Слава Україні!”, – ідеться на сторінці Глави держави.