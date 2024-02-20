На Тернопільщині у Підгаєцькій громаді вирішили демонтувати радянський пам’ятник.

Про це телефоном Суспільному розповіла староста Голгочанського округу Галина Щербій.

За її словами, пам’ятник, що встановлений у селі Голгоча, перебуває в аварійному стані.

“Були працівники культури, зібрались також жителі села, які обговорювали питання пам’ятника. Усі одноголосно погодились, що його потрібно демонтувати. На місці пам’ятника ми плануємо поставити козацький хрест”.

Галина Щербій каже, це рішення мають затвердити на сесії Підгаєцької міської ради. Сесію планують провести в кінці лютого або на початку березня.