«Відкрийте спорт» – фестиваль під такою назвою розпочали у Тернополі. П’ятикласники міських шкіл змагаються з різних видів легкої атлетики.

У фестивалі бере участь понад двісті школярів. Для них представили 11 видів легкої атлетики, – розповіла організаторка фестивалю Галина Федорович. За її словами, до фестивалю залучили представників 22 шкіл.

«Загалом «фестиваль» відкрийте спорт у нас традиційний. Ми його проводимо щороку. Таким чином ми представляємо різні види спорту. Але цього разу ми вперше представляємо легку атлетику. Це королева спорту. Вона має багато видів, ми представляємо сьогодні 11 видів легкої атлетики. Це стрибки, метання, бар’єрний біг, спортивна ходьба. Діти змагаються між собою, пробують себе у цих різних видах спорту», – каже Галина Федорович.

Змагання з легкої атлетики у рамках фестивалю «Відкрийте спорт» у Тернополі організували вперше.