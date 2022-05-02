Кооператив “Домашня ягода”, що на Бучаччині, пропонує охочим вирощувати на насіння гарбуз

Cільськогосподарський кооператив “Домашня ягода” у цьому сезоні пропонує вирощувати на насіння гарбуз сорту «Український багатоплідний».

Який саме варіант заготівлі гарбуза буде використано говорити ще надто рано, зазначають у кооперативі. Однак є два орієнтовних варіанти.

Перший у СК “Домашня ягода” було застосовано минулоріч: ви вирощуєте та здаєте цілі гарбузи.

Для другого буде застосовано невеликий гарбузовий комбайн, який відбирає насіння – цю послугу кооператив надаватиме за потреби на ваших земельних ділянках. Вже опісля ви самотужки сушите насіння та реалізовуєте його разом кооперативом.

Який саме варіант заготівлі буде обрано залежить від того, скільки гарбузів загалом буде посаджено.

Розрахунок на 1 га:

Норма висіву 3-4 кг/га.

Схема: 1,4 м*0,3м.

Урожайність 55-60+ т/га загальної маси плодів.

Вихід сухого насіння 1-2%, тобто в середньому 800-900 кг сухого насіння з 1 га.

Заготівельні орієнтовні ціни на сухе насіння:

55-60 грн/кг у 2021 році

70-75 грн/кг у 2020 році.

Орієнтовна ціна посівного насіння 250-260 грн/кг.

Усі, кого цікавить ця пропозиція, можуть долучитися, написавши у Вайбері на номер: 0673507251.

У повідомленні потрібно зазначити наступну інформацію: ПІП, населений пункт, номер телефону, орієнтовну площу.

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