“Концтабір у центрі Європи”: військових з Азовсталі вивезли під Донецьк. ВІДЕО

Близько 300 українських захисників Маріуполя впродовж останньої доби доставили з “Азовсталі” до колишньої виправної колонії в Оленівці на Донеччині. Нині цю територію контролюють росіяни.

Серед них близько 50 людей із важкими пораненнями. Ввечері вівторка, згідно із повідомленнями, чергова колона із семи автобусів у супроводі російських військових прибула до Оленівки, повідомляє BBC.

“Концтабір ХХІ сторіччя”

Передбачається, що поранені отримають медичну допомогу, заради якої вони погодилися на евакуацію з “Азовсталі”, де перебували останні два місяці.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко минулого тижня назвав колонію в Оленівці “справжнім концтабором ХХІ сторіччя, який Росія створила в центрі Європи”.

За його словами, людей там тримають у жахливих умовах, годують не кожен день, а медичну допомогу взагалі не надають.

“Там утримують рідних військових, колишніх співробітників правоохоронних органів, активістів, журналістів та людей, які просто викликають підозру (включно із наявністю патріотичних татуювань”, – розповів Андрющенко.

Обмін чи суд?

У вечірньому зверненні за вівторок президент Зеленський заявив, що евакуація українських військових з “Азовсталі” триває, і що нею опікуються українські розвідники та військові.

За повідомленням ТАСС, Слідчий комітет РФ планує допитати українських військових в рамках розслідування так званих “злочинів українського режиму”. Які методи допитів використовуватимуть російські слідчі, не уточнюється.

Керівництво України каже, що “азовців” обміняють на російських полонених, проте в російській Держдумі заявили у вівторок, що “нацистські злочинці” не підлягають обміну і мають постати перед судом.