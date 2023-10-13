Вона таки справді чарівна, ота пора середини жовтня, і я вчора разом з іншими тернополянами мав щасливу нагоду насолодитися нею.

Ще не суцільно жовто-золотава (зелені кольори наразі ще не здали позицій); з ранковою прохолодою і легеньким туманом, що переходять пізніше в майже літнє тепло. Однак цю ілюзію літа нейтралізують якісь притаманні лише цьому сезону тиша і спокій. На певній віддалі від центру міста, у приватному секторі, їх особливо відчуваєш – такий собі милий куточок майже сільської місцини. Дві жіночки зривають гарні червоні яблука, про щось стиха перемовляючись; немовля солодко спить у візочку, і навіть злючого чорного псюри, який раніше обов’язково і доволі люто гавкав на всіх, хто проходив повз подвір’я, сьогодні чомусь не видно і не чути. Словом, ідилія…

Це відчуття раптово зникає, коли заходиш на територію однієї з міських лікарень. Раніше тут були закриті ворота і крізь невеличкий лаз доводилося майже продиратися. Нині ж ворота відчинені. Недаремно: трішки вище, поблизу будівлі моргу, відбувається до болю знайоме нині всім куточкам України похмуре дійство. За чорним автом, що транспортує так званий “Вантаж 200”, стоїть труна. Біля неї – кілька чоловіків у військовій формі, а також жінка – з виразом обличчя, що мимоволі змусив здригнутися. Такий буває у кам’яних статуй-істуканів. Або ж у людини, яка виплакала всі сльози і тепер перебуває в стані ступору. Всі мовчали, і ця тиша, на відміну від тиші, що панувала в навколишній природі, була якоюсь моторошною. Стовбичити в ролі роззяви було більш ніж незручно, і я швидко пройшов повз морг, лише скоса глянувши у бік відчинених дверей. Усередині на підлозі стояли ще дві труни. Не знаю, хто був у них і хто лежав у тій, що стояла перед чорним авто. Можливо, хтось із важко поранених на фронті помер тут, у лікарні. А, може, небіжчика привезли звідкілясь з передової…

Побачене вмить змінило спокійні та безтурботні враження, що легенько плескалися в душі хвилиною раніше. Пройшовши з сотню метрів, подумав з деякою полегкістю, що добре, все-таки, що війна наразі досить далеко від нас. Таки далеко? Цікаво, яка думка щодо цього тих, у одностроях, біля дверей моргу?

І особливо – тієї жінки з виразом обличчя статуї-істукана, або людини, яка вже виплакала всі сльози…