Пластиковий контейнер з підозрілими предметами виявив на узбіччі дороги житель Збаразької громади. Чоловік проявив пильність і повідомив про знахідку в поліцію. Як виявилося, – недарма, – всередині було дві бойові гранати з запалами до них.

Вибухотехніки знищили боєприпаси. Співробітники поліції проводять оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, які залишили небезпечні предмети.

Поліцейські звертаються до краян бути обережними при виявленні підозрілих предметів. Це можуть бути сумки, пакети, коробки, іграшки тощо. Краще їх не торкатися. В умовах війни будь-який підозрілий предмет може виявитися вибуховим пристроєм незалежно від його зовнішнього вигляду. Обов‘язково зателефонуйте на лінію 112 та повідомте про знахідку співробітників поліції.