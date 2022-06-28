Грантову допомогу у 250 тис. грн. можуть отримати жителі Тернопільщини, які розпочнуть власну справу.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, Уряд запустив програму, щоб підтримати розвиток бізнесу в умовах війни.

«Запущена Урядом програма, розрахована на осіб, які хочуть розпочати власну справу. Грантові кошти – 250 тис. грн. можна отримати після представлення бізнес-плану. У програмі можна зареєструватися, вона називається «Є-робота». Це великий проект який дозволить кожному, хто має бажання, навички та план – запустити власну справу, розширити свій малий або середній бізнес, а також розпочати нову кар’єру. Це програма безповоротних грантів до 8 млн грн на створення й розвиток переробних підприємств. Це можуть бути підприємства у сфері деревообробки, меблевого виробництва, металообробки, агропереробки, виробництва будматеріалів», – зазначив Володимир Труш.

Грант можна буде витратити на придбання обладнання. Серед вимог до отримувачів – створення не менше 25 нових робочих місць і сплата податків. Потрібно представити робочу ідею, чіткий бізнес-план та залучити власні кошти на свою справу. Для перших заявників власний внесок за цією програмою має скласти 30%.