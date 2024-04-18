Кому пропонують 45 тисяч гривень зарплати: топ квітневих вакансій

На сьогодні місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи більше 1,4 тис. вакансій від роботодавців регіону. З них кожна п’ята – із заробітною платою вищою від середньої по області.

Найбільша потреба у працівниках є на підприємствах переробної промисловості, в торгівлі, у сферах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, транспорту, освіти.

У топ 10 вакансій області увійшли: водій, продавець, кухар, підсобний робітник, швачка, медсестра, бухгалтер, вантажник, листоноша, лікар.

У топі професій за розміром зарплати:

40-45 тис. грн – слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, головний бухгалтер;

35 тис. грн – водій автотранспортних засобів;

30-32,4 тис. грн –інженер-конструктор, торгпредставник, шеф-кухар, кухар, начальник виробничої лабораторії, заступник директора;

26-28 тис. грн – оператор лінії у виробництві харчової продукції (м’ясних продуктів), монтажник устаткування зв’язку, дробильник (збагачування, агломерація й брикетування), менеджер із зовнішньоекономічної діяльності.

Загалом зарплата залежить від виконуваних обов’язків та кваліфікації, зазначають в обласному центрі зайнятості.