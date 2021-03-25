Кому пропонують 20 тисяч: ТОП-10 вакансій і зарплат на Тернопільщині

З початку 2021 року через службу зайнятості Тернопільщини 1085 роботодавців шукали працівників на 2679 вакансій. Серед них половина – із заробітною платою від мінімальної до середньої по області.

Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, зарплату у 20 тис. грн пропонували трактористам і заступнику директора, 18 тис. грн – головному інженеру, 17 тис. грн – складальникам електричних машин, бульдозеристу і майстру, 16 тис. грн – столярам, 15,8 тис. грн – водіям тролейбуса, 15,3 тис. грн – старостам, по 15 тис. грн – лікарю-терапевту, торговельним представникам, головним бухгалтеру та енергетику, електромонтеру, по 14 тис. грн – сімейному лікарю, керуючому відділенням, головному механіку і машиністу автогрейдера, до 13 тис. грн готові платити начальникам відділів та спортивному тренеру, по 12 тис. грн – помічнику прокурора, керуючому відділенням, юрисконсульту, ветлікарю.

За видами економічної діяльності роботодавці найбільше потребували працівників у державному управлінні, в переробній промисловості, у сфері торгівлі та ремонту транспортних засобів.

Найбільший попит на сьогодні мають: трактористи-машиністи с/г виробництва, водії, у тому числі й тролейбуса, продавці, підсобники, спеціалісти держслужби (місцевого самоврядування), кухарі, бухгалтери, контролери енергонагляду, вчителі, перукарі, укладальники-пакувальники. Також постійною залишається потреба у лікарях різних спеціальностей (анестезіолог, терапевт, офтальмолог, ветмедицини тощо) та медсестрах.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях на 1 березня 2021 року становив 7285 грн.