Нагадаємо, на Тернопільщині розпочали імуноферментне тестування на визначення антитіл до COVID-19. Учора протестували близько ста людей, у десяти виявили антитіла.

Імуноферментне тестування проводять, щоб визначити рівень колективного імунітету до коронавірусу, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Відтак це покаже реальну кількість тих, хто вже переніс COVID-19.

«Досліджується біологічний матеріал (сироватка/плазма крові) у осіб визначених наказом МОЗ, а саме: медичні працівники, які безпосередньо надають медичну допомогу хворим або проводять догляд за хворими на COVID-19 в умовах стаціонару, працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів отримані від хворих на COVID-19, працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків секційного матеріалу, працівники Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби».

Наразі імуноферментне тестування недоступне для всі бажаючих його пройти. Втім, за інформацією МОЗ, упродовж року протестують більшість громадян України.

Софія Романська