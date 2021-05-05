Кому на Тернопільщині пропонують понад двадцять тисяч гривень зарплати?

На Тернопільщині є вакансії із пропонованою зарплатою від двадцяти тисяч грн.

Як повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Облещук, такі суми готові платити перекладачам, інженерам, стоматологам, керівникам ферм і трактористам.

Цьогоріч в області дещо зросли зарплати, які пропонують роботодавці своїм працівникам. Такі тенденції пов’язують із підвищенням рівня мінімальних виплат. “Зарплату у 25 тис. грн пропонують лікарю-стоматологу, 20 тис. грн перекладачу, інженеру, трактористу, керуючому фермою, 18 тис. грн – головному інженеру, завідувачу виробництва, 17 тис. грн – водіям-навантажувачам, 16 тис. грн – столярам, 15,8 тис. грн – водіям тролейбуса, по 15 тис. грн – монтажникам сантехнічних систем і устаткування, водіям автотранспортних засобів, апаратникам оброблення зерна, 14 тис. грн – керуючому відділенням, 12 тис. грн – слюсарям з ремонту колісних транспортних засобів, машиністам холодильних установок, операторам верстатів з програмним керування”, – каже Василь Олещук.

Цього року на Тернопільщині 2105 роботодавців шукали працівників на 6103 вакансій. Серед них половина — із заробітною платою від мінімальної до середньої по області, 6,1% – вище середньої по області.