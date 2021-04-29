Кому на Тернопільщині пропонують понад 20 тисяч гривень зарплати

На Тернопільщині на зарплату від 20 тис. грн шукають стоматолога, перекладача, інженера, тракториста, керуючого фермою. Є робота й для осіб з інвалідністю.

З початку 2021 року через службу зайнятості Тернопільщини 2105 роботодавців шукали працівників на 6103 вакансій. Серед них половина – із заробітною платою від мінімальної до середньої по області, 6,1% вище середньої по області. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, зарплату у 25 тис. грн пропонують лікарю-стоматологу, 20 тис. грн перекладачу, інженеру, трактористу, керуючому фермою, 18 тис. грн – головному інженеру, завідувачу виробництва, 17 тис. грн – водіям-навантажувачам, 16 тис. грн – столярам, 15,8 тис. грн – водіям тролейбуса, по 15 тис. грн – монтажникам сантехнічних систем і устаткування, водіям автотранспортних засобів, апаратникам оброблення зерна, 14 тис. грн – керуючому відділенням, 12 тис. грн – слюсарям з ремонту колісних транспортних засобів, машиністам холодильних установок, операторам верстатів з програмним керуванням.

За видами економічної діяльності роботодавці найбільше потребували працівників у держуправлінні, в переробній промисловості, у сфері торгівлі та ремонту транспортних засобів.

Найбільший попит на сьогодні мають: трактористи, водії, у тому числі й тролейбуса, продавці, підсобники, спеціалісти держслужби (місцевого самоврядування), кухарі, бухгалтери, контролери енергонагляду, вчителі, перукарі, укладальники-пакувальники.

На 26 квітня 2021 року на Тернопільщині було 940 актуальних вакансій, з них 56 – для осіб з інвалідністю (найбільше потрібні водії, слюсарі, менеджери, бухгалтери). Середній розмір заробітної плати у них становив 7039,9 грн.