Кому на Тернопільщині пропонують 30 тисяч гривень зарплати: ТОП січневих вакансій

Станом на 4 січня через службу зайнятості Тернопільщини 270 роботодавців шукали працівників на 530 вакансій. Серед них 6,8% – із заробітною платою вищою від середньої по області.

Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, зарплату у 30 тис. грн пропонують системному програмісту, по 20 тис. грн і вище – водіям тролейбуса, інженерам, заступнику директора, електромеханікам з ліфтів, монтажнику; 18 тис. грн – маляру і водіям автотранспортних засобів; 17-15 тис. грн пропонують керуючому відділенням, майстру шляховому, механіку, завмайстерні, юристу, інженеру-проектувальнику, забивачу худоби, стоматологу-терапевту, бухгалтеру, шихтувальнику, бригадиру з утримання й ремонту колій, 14-12 тис. грн готові платити автогрейдеристу, головному бухгалтеру та начальнику відділу, юрисконсульту, вантажнику, зоотехніку, екскаваторнику, фрезерувальнику, електрику, електрозварнику та ін.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях – 8101 грн.

За видами економічної діяльності роботодавці найбільше потребували працівників у сфері торгівлі і ремонту транспортних засобів, переробній промисловості та в сфері транспорту, складського господарства, поштовій і кур’єрській діяльності.

Найбільший попит мають: водії, продавці, лікарі, листоноші, слюсарі, кухарі, інженери, підсобники, касири, начальники відділень зв’язку, швачки та ін.