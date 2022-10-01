Кому на Тернопільщині пропонують 20 тисяч гривень зарплати: ТОП-10 вакансій

На кінець вересня 2022 року більшість вакансій, якими оперувала служба зайнятості Тернопільської області, були у переробній промисловості, освіті, торгівлі, охороні здоров’я, транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності. З них – 10% із заробітною платою вищою від середньої по області.

Про це повідомив директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, зарплату у 20 тис. грн пропонують лікарям різних спеціалізацій та водіям тролейбуса; 18 тис. грн – начальникам дільниці. По 15 тис. грн роботодавці готові платити керуючим відділеннями банків, інженерам з метрології, медичному директору та інженерам-енергетикам; до 13 тис. грн – завлабораторії; по 12,5 тис. грн – менеджерам, інженерам-конструкторам та інженерам-технологам.

У десятку найбільше потрібних роботодавцям Тернопільщини працівників увійшли водії, продавці, кухарі, швачки, бухгалтери, слюсарі, електромонтери; постійною є потреба у лікарях різних спеціалізацій та медсестрах.