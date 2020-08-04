За сім місяців 2020 року через службу зайнятості Тернопільщини 3,9 тис. роботодавців шукали працівників на 15,9 тис. вакансій. Серед них 8% – із заробітною платою вищою від середньої по області.

Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Так, зарплату у 18,5 тис. грн. пропонували головному інженеру, 17 тис. грн. – диспетчеру підприємства мереж, майже 16 тис. грн. – водію тролейбуса, 15 тис. грн. – провізору-косметологу, 14 тис. грн. готові платити керуючому відділенням. Майже 11 тис. грн. на місяць пропонували машиністу крана (кранівнику), завідувачу відділенням, поліцейському, електромонтажнику силових мереж та електроустаткування, монтеру колії.

За видами економічної діяльності роботодавці найбільше потребували працівників у торгівлі, в переробній промисловості та у сільському господарстві.

Найбільший попит на сьогодні мають: продавці, водії, підсобні працівники, листоноші, перукарі, швачки, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, бухгалтери, кухарі, менеджери, інспектори пенітенціарної системи. Також постійною залишається потреба у лікарях різних спеціальностей (інфекціоніст, стоматолог, акушер-гінеколог, психіатр, уролог, хірург, ветеринарної медицини, загальної практики-сімейний тощо) та медсестрах.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях на 1 серпня 2020 року становив 6244 грн.