Середня зарплата, яку пропонують роботодавці на Тернопільщині, становить близько восьми тисяч гривень. Втім, в окремих галузях готові платити значно більше — понад 15 тис. грн. Це переробна промисловість, транспорт, обслуговування, торгівля.

Попри зниження кількості вакансій під час карантину, ринок праці області досить активний, – каже директор Тернопільського міськрайонного центру зайнятості Анатолій Куриляк. Окремі роботодавці потребують високооплачуваних фахівців.

“Є вакансії у переробній промисловості. Дякуємо великим підприємствам, які подають до нас вакансії. Ми завжди ними оперували. На деяких вакансіях була зарплата 10-15 тис. грн. Також є потреба у фахівцях у сфері обслуговування. У нас, як правило, залишаються незаповненими вакансії висококваліфікованих робітників, які працюють з певними інструментами – електрогазозварники, електрики. На сьогоднішній день рівень зарплати у більшості наших вакансій – близько восьми тисяч грн. Тобто це не є велика заробітна плата”.

Понад 15 тис. грн. у Тернополі пропонують складальнику електричних машин, машиністу бульдозера, водію тролейбуса, оператору зі штучного осіменіння тварин та птиці, керуючому відділення та старості. Втім, високооплачувані вакансії у реєстрі служби зайнятості трапляються рідко. Щоб знайти таку роботу фахівці радять застосовувати й інші пошукові ресурси.