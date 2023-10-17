На Тернопільщині є вакансії для медичних працівників, дизайнерів, хореографів, водіїв. За інформацією обласного центру зайнятості, окремим категоріям таких спеціалістів роботодавці готові платити від 15 до 30 тисяч грн.

На Тернопільщині нині шукає роботу майже дві тисячі осіб, – повідомила заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. За її словами, із них 72% – жінки, кожен четвертий – молодь віком до 35 років.

«Більше половини зареєстрованих безробітних – жителі сільської місцевості, більше третини – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 7% – переселенці. Роботодавці Тернопільщини найбільшу потребу мають у продавцях, лікарях різних спеціалізацій та медичних працівниках, водіях, слюсарях, швачках, підсобниках, вчителях, кухарях, пекарях. Цьогоріч у місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 12,7 тис. осіб, серед них майже 1 тис. ВПО».

Під час повномасштабної війни на Тернопільщині побільшало безробітних, а пропозицій від роботодавців поменшало. Втім, рівень пропонованої зарплати для окремих спеціалістів зріс.