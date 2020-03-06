На ринку праці Тернопільщини – дефіцит бухгалтерів. Таким спеціалістам місцеві роботодавці готові платити близько двадцяти тисяч гривень. Втім, в регіоні спостерігається нестача досвідчених ефективних фахівців.

Попит на бухгалтерів на ринку праці Тернопільщини спостерігається постійно, – зазначає директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. Упродовж минулого року роботодавці області мали потребу в 647 фахівцях цієї професії, а цьогоріч вже подали 65 вакансій для бухгалтерів.

«Своїм працівникам роботодавці готові платити конкурентоспроможну зарплату, залежно від роботи і кваліфікації. Наприклад, одне із ТОВ у Підволочиському районі головному бухгалтеру пропонує зарплату 18,5 тис. грн. Якщо Ви бухгалтер за освітою, зареєстровані у службі зайнятості як безробітний і бажаєте підвищити свою кваліфікацію, за спрямуванням служби можна навчатися в Тернопільському національному економічному університеті та Рівненському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ України. Навчання проводиться за груповою формою 1-2,5 місяці».

Отже, бухгалтери потрібні у Тернополі, Борщівському, Кременецькому, Підволочиському, Теребовлянському і Монастириському районах. Охочі працювати у цій галузі можуть навчатися за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Софія Романська