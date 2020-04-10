Доплати у розмірі п’ятсот гривень отримають пенсіонери, яким понад 80 років, – повідомила міністер соціальної політики України Марина Лазебна. Це щомісячні компенсації, передбачені для літніх людей.

«Ми реалізували першу нашу ініціативу стосовно підвищення пенсій нашим 80-річним пенсіонерам: з учорашнього дня вони почали отримувати додаткові кошти. Це наше перше головне рішення. Щодо пенсіонерів, які вже отримали пенсії 4-6 квітня без зазначеної компенсації, – кошти будуть виплачені у повному обсязі за окремими відомостями», – наголосила Марина Лазебна.

Як повідомив начальник Пенсійного фонду області Ігор Москалик, фінансування пенсійних виплат жителів краю відбувається у повному обсязі без затримок. Втім, консультації пенсіонерам наразі надають в онлайн-режимі.

«На пенсійні виплати спрямовано 288,9 млн. грн., що складає 39,9 % місячної потреби. Шановні пенсіонери, звертаємось до вас з переконливим проханням без нагальної потреби не виходити з дому, не ризикувати своїм здоров’ям і життям. Виплату пенсій буде проведено в установленому порядку: пенсію буде зараховано на ваш рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ „Укрпошта”, пенсії доставлять листоноші додому».

Додамо, більшість сільського населення краю отримує пенсії через Укрпошту, натомість міські жителі надають перевагу банківським картам.

Софія Романська