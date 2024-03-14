8 березня передали спеціальний комплекс для виявлення повітряних цілей тернопільському підрозділу Центру спеціальних операцій СБУ «Альфа». Наші «специ» отримали від громади Тернополя важливе обладнання, яке захистить наших Героїв-захисників від повітряних цілей ворога. Про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

Пряма мова мера

За словами міського голови, цей комплекс захищатиме життя наших військових, які виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту.

«Передали спеціальний комплекс для виявлення повітряних цілей тернопільському підрозділу Центру спеціальних операцій СБУ «Альфа» від громади Тернополя. Бійці цього підрозділу виконують бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту. І цей пристрій обов’язково допоможе нашим хлопцям у боротьбі з повітряними цілями! Прилад куплений за бюджетні кошти. Щиро дякую платникам податків за можливість наближати перемогу!», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

Також 8 березня мерія передала для наших військових, які перебувають безпосередньо на передовій 50 FPV-дронів. 7 березня мерія також передала на передову нову партію з 50 FPV-дронів.

6 березня міська рада також передала на передову чергову партію з 50 FPV-дронів. 5 березня мерія передала на передову 70 ударних FPV-дронів. Їх отримала бойова військова частина, де воюють тернополяни.

4 березня мерія передала на передову чергову партію з 50 «бойових пташок». 1 березня міська рада передала чергову партію 60 FPV-дронів для наших Героїв-захисників. «Бойові пташки» отримали наші тернопільські воїни, які сьогодні виконують бойові завдання на лінії фронту.