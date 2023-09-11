Фермерське Господарство «Гадз» вже традиційно є спонсором атлетичного забігу «Тернопільська озеряна 2023», який відбувся в обласному центрі.

Захід приурочили до Всеукраїнського дня фізичної культури і спорту. Його проводять 27 рік поспіль. Під час забігу збирали гроші для підтримки ЗСУ.Понад 200 спортсменів взяли участь, серед яких були і працівники ФГ «ГАДЗ».

Першим цю дистанцію подолав амбасадор компанії, легкоатлет, майстер спорту України, багаторазовий чемпіон на довгі дистанції та кросу Іван Стребков. Участь у цих змаганнях він бере ушосте.

Учасники мали змогу насолодитись корисними смаколиками ФГ «ГАДЗ», які додають енергію та відновлюють сили після забігу.