Волейбольний клуб «Бучачагрохлібпром» пропонує дітям з Бучаччини відвідувати безкоштовні тренування з волейболу.

– Не дивлячись на тяжку ситуацію в Україні, діти хочуть займатися волейболом. Завдяки максимальній допомозі від ТзОВ «Бучачагрохлібпром» і завдяки Збройним силам України, які захищають нашу країну від окупанта, у дітей із Бучача і колишнього Бучацького району є можливість займатися волейболом абсолютно БЕЗКОШТОВНО. Усі охочі можуть приєднуватись до тренувань, – повідомив Андрій Петрик.

Деталі за номером телефону: 380677076106.