Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучачагрохлібпром» увійшло у Всеукраїнський рейтинг «Сумлінний платник податків – 2020».

«Бучачагрохлібпром» – єдине підприємство Тернопільщини, яке Асоціація платників податків України удостоїла таким званням.

Диплом переможця щорічного рейтингу в аграрній галузі вручили голові наглядової ради Петру Гадзу.

– Нічого складного немає. Коли ти працюєш легально, то маєш показники сплачених податків, кількість працюючих, усе дуже просто. Отримання цього диплома свідчить про те, що легальний та правильно організований бізнес завжди є успішним, – зазначив Петро Гадз. – Колись податківців боялися, а тепер вони – партнери. Дуже приємно, що є такий діалог. Завдяки цьому тіньового бізнес стає все менше. Я раджу підприємцям-початківцям вірити в свої можливості, мати бізнес-план, чесно працювати. Лише так у них все буде вдаватися.

Минулого року ТзОВ «Бучачагрохлібпром» інвестувало понад 139 мільйонів гривень у реконструкцію молочно-товарного комплексу в селі Пилява. Попри карантин, вдалося досягнути хороших показників.

– Упродовж року підприємство «Бучачагрохлібпром» заплатило найбільше податків в області, а це – орієнтовно 80 млн у державний бюджет та 70 млн у місцеві бюджети. Компанія створила майже тисячу робочих місць, а середня зарплата – близько 20-ти тисяч гривень, – розповів начальник ГУ ДПС в Тернопільській області Михайло Яцина.

До слова, рейтинг сумлінних платників податків в Україні організовують упродовж 10-ти років. Тернопільська область цьогоріч долучилася вдруге.