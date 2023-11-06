Більш тепла і комфортна погода повертається на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 16-18 градусів тепла. Переважно обійдеться без істотних опадів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 7 листопада погоду в краї визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. В області буде хмарно з проясненнями, вітер південно-західний, 5 – 10 м/с.

«Вівторок в Україні знову даруватиме комфортну, досить теплу погоду. Протягом дня температура повітря становитиме +12 +18 градусів. 7-го листопада у більшості областей України буде сухо і навіть сонячно, лише в західних областях місцями пройдуть невеликі дощі. Вітер буде з південного заходу, невеликий або помірний. Через стрибки у температурі, через коливання атмосферного тиску, через збільшення хмарності може боліти голова, стрибати артеріальний тиск, виникати почуття сонливості та зниження працездатності», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, листопадова погода тішитиме помірним теплом. Поки синоптики значного похолодання не передбачають.