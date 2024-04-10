Вісімдесят тисяч гривень заробив на своїх знайомих житель Тернопільського району. Проте слідчі припускають, що ця сума може бути значно вищою.

Впродовж кількох місяців до працівників Бучацького відділення поліції надходили заяви від місцевих мешканців про те, що вони потрапили у пастку шахрая.

Люди розповідали, що їхній знайомий, колишній працівник лісгоспу, обіцяв їм дрова за доступною ціною. Гроші потерпілі йому оплачували наперед, а товару так і не отримували. Сума збитків у кожного різна – від 2500 до 15 тисяч гривень. Наразі слідчі встановили 7 фактів шахрайств.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції розшукали афериста. Чоловік у скоєному зізнався. Злочини вчиняв, перебуваючи уже під слідством за правопорушення, вчинені раніше. А саме – за крадіжку лісу.

Тепер порушнику доведеться відповідати перед законом ще й відповідно до частини 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу. Йому уже оголосили підозру та обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Процесуальне керівництво здійснює Бучацька окружна прокуратура.

Встановлюють слідчі й інших людей, які могли потрапити у пастку шахрая.