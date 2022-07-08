Світ

Випадок у сонному королівстві

Данія незмінно фігурує в переліку країн з найкращими умовами для життя людей. І в плані верховенства права, і з точки зору дотичної до нього питання безпеки. Така трохи сонна атмосфера в стилі казок про снігову королеву і голого короля, мабуть, набридла 22-річному, як повідомляється, етнічному данцю, і він вирішив пожвавити тамтешнє життя стріляниною в торговельному центрі Field’s у Копенгагені. Безглузда витівка чергового неадеквата продемонструвала, що і в питанні громадської безпеки статечне і надійне, на перший погляд, данське королівство може, образно кажучи, теж виявитися голим. Внаслідок стрілянини загинуло троє людей, ще стільки ж отримали важкі поранення. Лише після того, як все це сталося, данські поліцейські затримали зловмисника, вкотре довівши, що, як і їхні колеги в інших країнах, в подібних випадках приречені діяти здебільшого за фактом скоєного злочину, а не на його попередження. Правоохоронці вважають, що стрілянину влаштував злочинець-одинак, і тепер він насолоджується відносним комфортом і повноцінним тюремним режимом харчування однієї з передових країн Європи…

Думка зсередини

В нинішній ситуації особливої ваги, як видається, набувають судження людей, які знають російську політичну систему, так би мовити, зсередини. Одним з таких є експрем’єр-міністр РФ і давній та непримиренний опозиціонер до нинішнього російського режиму Михаїл Касьянов. На його думку, Україна повинна перемогти у війні з Росією, адже у разі поразки наступними цілями Кремля стануть країни Балтії. Опозиційний політик вважає, що повномасштабна війна Росії проти України може тривати до двох років, але в підсумку Україна має перемогти. Касьянов також згадав заклики президента Франції Макрона “не принижувати Росію” і зазначив, що він “категорично не погоджується” з такою позицією. Також він застеріг Україну від територіальних поступок з метою якнайшвидшого закінчення війни. В даний час Касьянов живе у Європі, не розкриваючи точного місця свого перебування, оскільки побоюється за свою безпеку. Мабуть, небезпідставно: його близького союзника з опозиції Бориса Нємцова було застрелено неподалік Кремля в 2015 році.

Трофей у країні варварів

Санкції економічного і морально-репутаційного характеру продовжують з різним ступенем ефекту тиснути на РФ. Як відомо, в НХЛ існує традиція, що кожен гравець команди, яка виграла Кубок Стенлі, може привезти трофей до своєї рідної країни. Ще перед фінальною серією між Colorado Avelanche і Tampa Bay Lightning керівництво Ліги підтвердило, що через війну проти України Кубок Стенлі не поїде до Росії та Білорусі. В кінцевому підсумку для трьох росіян в складі Lightning (голкіпера Василевського, захисника Сєргачьова і нападника Кучерова) це рішення значення не мало: їхня команда поступилася в серії – 2:4. А от форварду Avelanche Нічушкіну, який був одним з найкращих у складі команди, показати Кубок Стенлі землякам у Челябінську таки не вдасться. Особисто спортсмену можна, за бажання, поспівчувати, але незаперечним є те, що одному з найпрестижніших трофеїв світового спорту нічого робити в країні варварів…

Україна

Бюрократія чи цінності: що сильніше?

Нинішній непевний час позначений часто-густо суперечливими висловлюваннями, що лунають з вуст навіть політиків доволі високого рангу. Приміром, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що тисячі українських захисників вчаться володіти зброєю західних партнерів. “Будь-яка зброя в руках наших воїнів стає ще ефективнішою. Хто в цьому сумнівався, вже змінив свою думку. Ми виженемо терориста-окупанта з нашої землі. Перемога буде за нами”. За словами міністра, на озброєння української армії надходить сучасна потужна техніка і зброя, а українські бійці проходять навчання у Британії, Італії, Литві, Польщі, Словаччині, Словенії, Франції та ФРН. Проте вже невдовзі пан міністр заявив, що не задоволений втратою інтересу з боку західних політиків до труднощів української армії, попри запеклі бої в Україні. “Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або ж чудово розуміє, але втомився й ладен змиритися з думкою, що українці вмирають щодня. Бюрократія і прагматизм Заходу виявились значно сильнішими, ніж західні цінності”, – сказав він. Цікаво…

Коли закінчиться війна?

Коли закінчиться війна? Навряд чи якесь інше питання цікавить нас нині більше, ніж це. Серед відповідей на опитування сайту, приміром, наразі превалюють доволі розпливчасті з точки зору більш-менш точних термінів “Ще довго”, “До нашої перемоги”, “До розпаду Росії”. Відомий військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що українцям варто налаштуватися на тривалі бойові дії. Гаряча фаза війни, за його словами, може закінчитися через чотири-п’ять місяців, але звільнення територій відбуватиметься повільніше, ніж уявляють пересічні громадяни. Жданов погоджується з думкою Бориса Джонсона, який нещодавно заявив, що війна в Україні триватиме до 2023 року. Експерт вважає, що експрем’єр-міністр Великої Британії мав на увазі саме початок 2023 року, а не його кінець. Що ж, збоку, як прийнято вважати, видніше, але… чи справді з Британських островів таки видніше, коли закінчаться бойові дії в Україні, чи це помірна доза заспокійливого для нас від британця з трохи занадто екстравагантною, як на політика його рангу, зачіскою?

Тернопілля

Життя у цифрах

Багато що в нашому житті можна виразити за допомогою цифр. Навіть рівень вельми шляхетних емоцій. Якщо вас, приміром, обізвали “тварюкою”, то ви маєте шанс відсудити у кривдника мінімум 8 тис. грн. Прецедент уже є: саме в таку суму обійшлася вимова слова з 7 букв ексдружині відомого не лише на наших теренах співака на адресу його теперішньої благовірної. По тисячі з “гаком” за кожну букву і сумарно – за вкладений у слово підбадьорливий зміст. Та це, зрештою, справи сімейні. Тепер про громадські: цьогоріч, у порівнянні з 2021-им, ціни на овочі значно вищі – майже у 2 рази. Це і не дивно, адже росіяни окупували Херсонщину та постійно обстрілюють Миколаївщину. Якби не ці сумні реалії, то ціни на наших ринках, звісно, ніколи не зростали б – як це добре відомо з досвіду попередніх десятиліть. Тим часом, чимала кількість мальків риби загинула у водоймі поблизу острівка “Чайка”, що в парку Шевченка в Тернополі. Раніше повідомлялося про якісь несанкціоновані виливи паскудних відходів якимись паскудними суб’єктами в озеро, але тепер з’явилося повідомлення, що у всьому винна висока температура повітря і перегрів води (живемо ж бо в субтропіках, чи не так?). Воно, вочевидь, знімає будь-які підозри з наших бездоганно охайних та екологічно сумлінних людей…