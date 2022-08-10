У тернопільському парку Сопільче поламався дерев’яний підвісний міст. У понеділок комунальники обстежили його, а вчора взялися ремонтувати.

Тернополянин Олександр Хома у мережі Фейсбук розповів, що деякі люди продовжують використовувати міст попри аварійний стан.

«У суботу повертався додому і побачив, що цей міст обірвався. Проте деяких дорослих і дітей це не зупиняло. Дехто дотепер продовжує переходити через аварійний міст, попри те, що там небезпечно. Хоча навіть коли він у робочому стані, він похитується. Дитина може випасти звідти. А коли він нахилений, у дощову погоду там слизько, тому зараз там ще небезпечніше».

У Тернопільській міській раді повідомили, що провели обстеження конструкцій мосту-кріплення та встановили причину тимчасової його непридатності для проходу. Спеціалісти вже приступили до ремонтних робіт, які планують завершити днями. Наразі міст недоступний для користування. Там встановлені заборонні вказівники.