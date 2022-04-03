Заклади культури та мистецтв у квітні можуть поступово відновлювати роботу. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Причому частина коштів від придбаних квитків йтиме на допомогу українським захисникам або на гуманітарну підтримку.

Кожен заклад культури може готувати свою програму та працювати за власним графіком. Тому детальну інформацію про розклад роботи, а також щодо придбання квитків потрібно дізнаватися на сайтах закладів або ж їхніх офіційних сторінках у соцмережах.

Події у закладах культури та мистецтв, як зазначають у Міністерстві, відбуватимуться з урахуванням вимог воєнного стану. У випадку повітряної тривоги усі глядачі повинні пройти в укриття, яке розташоване в закладі. Відтак кількість місць обмежена. При вході до закладів може здійснюватися поверхневий огляд щодо виявлення предметів, обіг яких заборонено чи обмежено, або становить загрозу життю чи здоров’ю людей.

Окрім цього, необхідно дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширення COVID-19.