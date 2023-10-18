Рішення про періоди канікул під час освітнього процесу приймають безпосередньо місцеві органи самоврядування.

У частині громад Тернопілля осінні канікули розпочнуться вже з наступного тижня, у частині – з 30 жовтня, а деякі громади прийняли рішення не робити осінніх канікул, але збільшити зимові. Про це під час брифінгу 18 жовтня повідомила начальниця департаменту освіти і науки ТОВА Ольга Хома.

– За інформацією місцевих органів влади, яку вони подали до департаменту освіти і науки ТОВА, 9 громад не будуть мати осінніх канікул, 25 громад роблять канікули з 23 до 30 жовтня, 21 громада – з 30 жовтня до 6 листопада, – розповіла Ольга Хома. – Ці канікули триватимуть тільки тиждень, але це дасть можливість дітям перепочити після адаптації до навчального року. Громади, які прийняли рішення щодо відміни осінніх канікул збільшать період зимових. В області є 651 заклад загальної середньої освіти, і приблизно у третині закладів освіти не буде осінніх канікул. Це також правильне рішення, оскільки ми переходимо до опалювального сезону, крім того не виключені і вимушені канікули у випадку часткового чи повного локдауну.

У школах Тернопільської громади осінні канікули триватимуть з 23 до 30 жовтня.