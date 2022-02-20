Захворюваність на COVID-19 в області знижується. Втім, інтенсивний показник захворюваності залишається порівняно високим. Це не дозволяє регіону покинути помаранчеву зону карантину.

На Тернопільщині почали фіксувати більше одужаних, ніж інфікованих COVID-19. Втім, занепокоєння викликає значна кількість летальних випадків.

«Інтенсивний показник захворюваності ще не знизився до того рівня, щоб перейти з помаранчевої до жовтої зони. Ситуація з летальністю також є непростою. Кожного дня ми фіксуємо немалу кількість таких випадків. Щоб не допустити повернення пікових рівнів захворюваності ми повинні дотримуватися карантину. Також надзвичайно важливо вакцинуватися. Особливо вразливі до вірусу люди вікової категорії 60 плюс. В особливій зоні ризику – невакциновані люди, які мають супутні патології», – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, захворюваність на коронавірус в Україні йде на спад. Кількість виявлених випадків і госпіталізованих припинила зростання, – повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Перші ознаки стабілізації почалися на тиждень раніше, ніж це прогнозували в МОЗ. За словами міністра, за минулий тиждень зареєстровано 235 256 випадків коронавірусної хвороби, це на 7600 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем.