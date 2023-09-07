Чи підтримуєте перенесення святкування Дня міста Тернополя з 28 серпня на 15 серпня?

Із таким питанням звернулася до тернополян міська рада.

Провідні церкви України – ПЦУ та УГКЦ офіційно перейшли на новий церковний календар. У зв’язку з цим у 2024 році День Успіння Пресвятої Богородиці, на який завжди відзначали День міста Тернополя, буде змінено на 15 серпня замість 28 серпня.

“Просимо тернополян долучитися до опитування та обрати, чи підтримуєте ви перенесення святкування Дня міста Тернополя на 15 серпня уже з 2024 року”, – зазначають у міськраді.

Опитування відбувається на порталі «Електронні консультації» за цим посиланням.