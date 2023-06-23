Серед великого різноманіття препаратів можна виділити такі, що мають мінімум протипоказань та побічних ефектів. До таких належить гомеопатичний засіб Синупрет, що застосовується при кашлі та респіраторних захворюваннях. Дізнатися про наявність препарату в аптеках вашого міста можна за посиланням https://apteka911.ua/drugs/sinupret-d2619, на сайті медичної інформаційної системи Аптека 9-1-1.

Призначення засобу

Синупрет має широкий спектр дії. Його варто приймати при таких захворюваннях:

гострий та хронічний риніт, синусит — для полегшення симптомів запалення пазух носа, що спричинені бактеріями або вірусами;

гайморит, при якому Синупрет може бути альтернативою антибіотикам, надаючи антибактеріальну дію, допомагаючи зменшити запалення, покращуючи носове дихання;

нежить — завдяки очищенню пазух носа, розрідженню та виведенню накопиченого слизу, гальмуванню активності вірусів і зменшенню запалення;

кашель, що супроводжується утрудненим виділенням мокроти — через здатність Синупрету розріджувати та виводити густий слиз, зменшувати набряклість і розширення бронхів;

аденоїди — завдяки здатності препарату сповільнювати розростання лімфоїдної тканини, надавати протимікробний ефект, полегшувати носове дихання, знижувати частоту застудних захворювань.

Ці властивості зробили Синупрет популярним засобом, який призначається лікарями дорослим і дітям.

Важливість призначення спеціаліста

Сьогодні аптеки пропонують сотні найменувань якісних і дієвих ліків від багатьох хвороб, тому можна швидко підібрати потрібний препарат для кожного конкретного випадку та будь-якого пацієнта. Перед тим як придбати засіб та почати його прийом, варто проконсультуватися зі спеціалістом, особливо якщо ви маєте якісь хронічні захворювання чи вже приймаєте інші ліки. Це стосується в тому числі гомеопатичного засобу Синупрет. Його варто приймати за призначенням лікаря чи з чітким дотриманням інструкції. Рекомендації щодо вживання та дозування Синупрету повинен визначити спеціаліст на основі індивідуальних потреб пацієнта. При правильному вживанні препарату він дає швидкі результати, даруючи гарне самопочуття та повноцінну життєву активність.