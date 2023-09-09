Вихідними на Тернопільщині збережеться антициклональний характер погоди.

За прогнозами синоптиків, обійдеться без опадів. Стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 26-28 градусів тепла. Лагідне осіннє тепло тішитиме жителів краю майже до середини вересня.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями збережеться мінлива хмарність. Переважно обійдеться без опадів.

«Вночі та вранці можливий слабкий туман, вітер східний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 8 – 13°, вдень 21 – 26°. Рівень небезпечності – зелений, тобто відсутній.

10 вересня також буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно – східний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 8 – 13°, вдень 22 – 27°.

11 вересня вдень стовпчики термометрів сягатимуть 23 – 28°».

За попередніми прогнозами, наступний тиждень на Тернопільщині також розпочнеться з теплої і сонячної погоди. Втім, ближче до середи пройдуть дощі, які принесуть невелике похолодання. Однак воно ще не буде остаточним. Метеорологи обіцяють у вересні ще чимало теплих днів.