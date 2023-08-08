На Тернопільщині поступово теплішатиме. За прогнозами синоптиків, з 9 серпня у краї очікується антициклональна погода. Буде хмарно з проясненнями та обійдеться без опадів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, температура вночі опускатиметься до 7 – 12°, вдень передбачається 19 – 24°.

«Середа буде в Україні із сонячною погодою та комфортною температурою повітря. Вдень 9-го серпня опадів не передбачається. Серпень поки що дає відпочити від нещодавньої спеки, але так часом старається, що доводиться витягати із шафи якісь ледь не курточки, морозиво відходить на другий план, висовуються вперед на терасах гарячі кави і теплі чаї», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, вкінці тижня у краї знову пройдуть дощі, втім, температурні показники відчутно підвищаться.