Коли на Тернопільщині нарешті потепліє?

Вплив висотної улоговини від циклонічної депресії визначає погоду на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, до середи у краї зберігатиметься холоднеча: випадатиме мокрий сніг, а температурні показники знижуватимуться до мінусових.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби коливатиметься від 2º морозу до 3º тепла.

«Вербний тиждень буде в Україні вологим, аж до Вербної неділі та переважно холодним. У вівторок, найхолоднішою очікується погода в західних областях, вдень лише +2 +8 градусів. Переважатиме у вівторок в Україні хмарна погода. Найближчої ночі невеликі дощ та мокрий сніг пройдуть на заході. Надалі трохи потепліє, проте дощі не відчепляться», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, дещо потеплішає наприкінці тижня. Втім, опади поки що не покидатимуть регіону.