Після завершення курсу вакцинації проти коронавірусу можна буде отримати ще бустерну дозу вакцини. Орієнтовно бустеризація відбуватиметься уже наступного року.

Що це таке розповів лікар-епідеміолог ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Володимир Паничев.

– У нас при багатьох щепленнях проти інфекційних хвороб використовується бустерна доза, – каже Володимир Паничев. – Наприклад, щеплення проти поліомеліту – це три прийоми вакцини з певним інтервалом. На цьому вважається, що первинний вакцинальний комплекс завершений. Але потім, з певним інтервалом, дітки отримують ще одноразово цю вакцину, по суті це і є бустеризація. Ефект бустеризації відомий дуже давно. Найкраще його пояснити на природній бустеризації. Наприклад, коли ще не щепили проти кору, то на нього хворіли в основному діти, а випадки захворювання серед дорослих були рідкістю. Це пояснюється тим, що всі дорослі колись перехворіли кором в дитинстві, але так як вони постійно зустрічалися з цим вірусом, завдяки тому що він циркулював серед дітей, то ця постійна зустріч із патогеном сприяла тому, що набутий природнім шляхом імунітет проти кору після захворювання постійно отримував додатковий стимул зовні, і наша імунна система реагувала тим, що підтримувала кількість антитіл на належному рівні.

Бустеризація проти «Covid-19» вже використовується окремими країнами і очевидно, що буде здійснена в Україні коли вакцинуємо близько 80% населення, так як про це говорили у МОЗ. Очевидно, що в наступному році, досягнувши таких показників, ми зможемо перейти до бустеризації, тобто одноразового введення вакцини після певного часу, після завершення курсу вакцинації. Бустеризація теж буде доступною для всіх.

Володимир Паничев також додав, що у Тернопільській області тенденція до зниження захворюваності зберігається. І поточний тиждень по кількості захворілих буде нижчими, аніж попередній.