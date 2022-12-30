Василь Смеречинський – один із восьми водіїв, які на початку повномасштабного вторгнення зголосились їхати в Харків для евакуації місцевого населення.

По дорозі, колону в якій він рухався, декілька разів обстріляли. Проте, пану Василю вдалось вивезти живими 30 людей, які знайшли прихисток на Тернопільщині.

Вчора, згідно З указом Президента України Про відзначення державними нагородами, начальник Тернопільської ОВА вручив Василю Смеречинському медаль «За врятоване життя».

«Я вдячний таким людям, як пан Василь. Адже не кожен погодиться ризикувати власним життям, заради життя інших. Їдучи в Харків на початку війни, він розумів усю складність ситуації, проте, це його не спинило. Такі люди – герої», – зазначив Володимир Труш.