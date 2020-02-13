У січні 2020 року майже 1,4 тис. роботодавців Тернопільщини шукали через службу зайнятості працівників на 3,6 тис. вакансій.

Серед них 10,5% – із заробітною платою вищою від середньої по області. У 70% вакансій роботодавці пропонують заробітну плату вищу від мінімальної. Про це повідомляють в обласному центрі зайнятості.

Також у базі даних служби зайнятості містилась інформація про 205 пропозицій роботи, отриманих з інтернет-ресурсів, ЗМІ, оголошень тощо. Про це повідомив директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук.

На 1 лютого 2020-го актуальними були 1260 вакансій, зокрема для працівників сфери торгівлі та послуг – 261, кваліфікованих робітників з інструментом – 245. Найбільший попит мали: продавці, водії, охоронники, швачки, трактористи, будівельники, офіціанти, кухарі. Також пропонували місця праці професіоналам та фахівцям з досвідом роботи – менеджерам, бухгалтерам, адміністраторам, артистам. Залишається потреба у підсобних робітниках, прибиральниках, контролерах енергонагляду та вантажниках.

У січні 2020 року 1506 осіб працевлаштовані за сприяння служби зайнятості Тернопільщини, з них 21 – за умови компенсації роботодавцям витрат єдиного соціального внеску, 1 – отримав одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Тимчасовою роботою було забезпечено 115 осіб, після завершення якої 13 – працевлаштовані на постійні місця праці.

Загалом через службу зайнятості Тернопільської області шукали роботу 18,1 тис. осіб, з них статус безробітного отримали 11,9 тис.

На замовлення роботодавців 149 безробітних проходили профпідготовку. 94 – завершили навчання, яке дало можливість 86-м з них знайти прийнятні місця праці. 25 особам видано ваучер на оплату навчання. 1 краянка на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості підтвердила результати неформального навчання за професією кухар, що дає можливість отримувати більшу заробітну плату за кваліфіковано виконану роботу.

На 1 лютого 2020 року було зареєстровано 10,7 тис. безробітних, серед них: 46% – жінки, третина – молодь віком до 35 років, 44% – мають з вищу освіту. На Тернопільщині майже 63% безробітних проживають у сільській місцевості.