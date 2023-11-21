Яскрава ілюстрована книга у форматі соціальної історії розповідає про хлопчика Михайлика та його найкращого друга — м’яку іграшку Левчик. Завантажити книжку можна безоплатно.

Відкривати захопливий світ подорожей має бути легко і приємно. Однак для дітей з розладами спектра аутизму поїздки, незнайоме оточення, нові звуки, запахи та інші подразники можуть викликати сильний стрес і труднощі. Через це більшість родин, що мають дітей із РСА, не подорожують, хоча подорожі важливі для розвитку та соціальної адаптації дітей. Щоб допомогти батькам підготувати дітлахів до подорожі, SkyUp і Join UP! разом із LEVCHYK SPECTRUM HUB створили яскраву ілюстровану книгу “Подорожі без бар’єрів”.

Книжка-посібник “Подорожі без бар’єрів” покликана допомагати маленьким допитливим дослідникам підготуватися до цього нового для них досвіду. Вона розповідає чутливим до змін та нового середовища дітлахам історію Михайлика (хлопчика, який вперше вирушив до моря) та його найкращого друга — м’яку іграшку Левчик. Михайлик завжди мріяв про далекі країни, та ось нарешті, разом із батьками, вперше вирушає у подорож літаком до моря. Хлопчик всюди бере з собою м’яку іграшку Левчика, так йому спокійніше.

Така методика — подавати матеріал через соціальну історію — є науково доведеною практикою. Авторка методики, американська психологиня Керол Грей, присвятила своє професійне життя допомозі дітям у спектрі аутизму.

Книжка є професійним посібником, що може використовуватися для підготовки до польотів дітей як з аутизмом, так і з нормотиповим розвитком.

Книжку-посібник можна безкоштовно завантажити на сайті SkyUp Airlines.

У книжці просто і доступно, у форматі соціальної історії, поетапно змальовується процес організації та здійснення подорожі. Вона допомагає дітям зрозуміти такі “складні дорослі речі”, як:

що треба взяти з собою на море;

як зареєструватися на рейс;

як пройти перевірку службою безпеки в аеропорту;

що таке термінал і що там можна робити;

як поводитися у літаку тощо.

«Велика цінність цієї брошури полягає в тому, що вона розроблена спеціально для дітей з аутизмом, однак може бути напрочуд корисною для всіх дітей, що готуються до подорожі. Візуальні підказки легко зчитуються і є зручними навіть для нас, дорослих, коли ми дезорієнтовані у нових умовах чи країні. Прості картинки і зрозумілий лаконічний текст допоможуть попередити дитину про всі етапи польоту, які чекають на неї під час подорожі, та зможуть зменшити рівень тривожності від невідомих подій і подразників. Цей методичний посібник буде дороговказом для вас і вашої дитини як при підготовці до польоту, так і під час нього. Адже візуальний розклад створює відчуття впевненості, передбачуваності та орієнтації у кількості та тривалості подій», — зазначає Ганна Перекатій, поведінкова аналітикиня, психологиня, засновниця центрів розвитку і соціалізації «СТАРТ».

Детальніше про проєкт

Ця книжка є частиною великого проєкту “Подорожі без бар’єрів”, який SkyUp і Join UP! реалізують спільно з LEVCHYK SPECTRUM HUB — центром для дітей із розладами спектра аутизму, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії та евакуюватися до Львова. Центр засновано благодійним фондом Future for Ukraine.

Проєкт “Подорожі без бар’єрів” створено з метою актуалізації питання доступності подорожей, розроблення комфортних і безпечних умов для подорожей із дітьми з РСА.

Нещодавно, у рамках проєкту, на тижневий відпочинок до Туреччини відправилися 20 сімей ВПО з дітьми з РСА, які виїхали із зони бойових дій. Для багатьох дітей у спектрі, як показав зворотний зв’язок від їхніх батьків, цей досвід став поштовхом для розвитку нових навичок і ще більшої соціалізації в суспільстві.

«Ми приїхали додому і я можу сказати, що всі — і я, і діти — у шаленому захваті від цієї поїздки! Для нас це був перший у житті відпочинок у такому форматі, і я дуже сильно хвилювалася, як все пройде, як діти витримають дорогу, як будуть поводитися у готелі, чи підійде харчування тощо. Усе пройшло просто чудово! Дмитрик сказав, що хоче ще на море, і літо, і літати в літачку, як пташки. Щиро дякуємо всій команді Левчика і партнерам за цю неймовірну подорож!» — мама Дмитра, що відвідує центр LEVCHYK SPECTRUM HUB.

Для організації цих подорожей також було проведено опитування серед батьків дітей із РСА. Серед тих із них, хто подорожує, 95% відзначають позитивний вплив подорожей на дитину. При цьому найчастіше для поїздки вибирають власний транспорт, тільки половина опитаних раніше подорожували з дитиною літаком. Адже найбільший стрес під час подорожі, за словами батьків, викликають не тільки несподівана реакція дитини на навколишнє середовище, істерика, а й осуд оточуючих. Окрім книжки, для забезпечення максимально комфортних умов подорожі з урахуванням виявлених потреб, SkyUp і Join UP! провели спеціальні тренінги для екіпажів та персоналу, підготували інформаційні листівки для пасажирів рейсів з інформацією про ініціативу та закликом толерантного ставлення до учасників проєкту, підібрали готелі з урахуванням особливостей харчування та розміщення для дітей із РСА, підготували гідів та персонал готелів, де відпочивали наші учасники, в аеропортах організували прискорену реєстрацію на рейс без черг.