Клята війна: за тиждень на фронті загинуло п’ятеро захисників з Чортківського району

На жаль, цей тиждень сколихнув Чортківський край трагічними звістками.

Захищаючи Україну від рашистської навали, поповнили ряди Небесного Війська Ігор Штоник із села Новоставці Трибухівської громади, Микола Тернопільський із села Зелений Гай Заліщицької громади та Ігор Ліщина з Копичинець.

Клята війна забрала також і уродженця міста Чорткова Андрія Павлюка, який останні роки до повномасштабної агресії росії проживав в Івано-Франківську.

Чекаємо на повернення до свого останнього місця спочинку і Ярослава Соболя з Трибухівської громади, який загинув ще 4 листопада, та Петра Савіцького з села Біла Чортківської громади.

“Висловлюємо щирі співчуття і підтримку в ці скорботні дні родинам та близьким загиблих Героїв. Пам’ятати про них – наш святий обов’язок. Бо вони віддали життя за кожного з нас, за нашу свободу, за право жити під мирним небом України!”, – ідеться у зверненні на сторінці Чортківської райдержадміністрації.

Вічна шана і слава Героям!