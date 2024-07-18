За правопорушення у сфері службової діяльності перед судом постануть селищний голова та депутат з Чортківського району.

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільської області скерували до суду обвинувальний акт щодо 55-річного посадовця, якому інкриміновано службове підроблення – частина перша статті 366 Кримінального кодексу, та 47-річної депутатки, обвинуваченої у службовій недбалості – частина перша статті 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрювана, будучи службовою особою, відповідальною за організацію та проведення закупівель у селищній раді, куди була обрана депутаткою, неналежно виконала свої службові обов’язки. Застосовуючи спрощену систему закупівель, визначила економічно невигідного переможця закупівлі опалювальних твердопаливних котлів для навчальних закладів громади. Внаслідок її дій було укладено економічно невигідні для бюджету селищної ради договори вартість яких на майже 300 000 гривень вища за роздрібну вартість зазначених товарів в інших продавців.

Селищний голова шляхом видання офіційних документів підтвердив факт отримання вказаних котлів та на підставі його вказівки у 2022 році була здійснена оплата в сумі 1 618 400 грн у той час, як товар перебував ще на території заводу виробника. Фактично вказані котли були поставлені селищній раді у 2023 році, після того, як поліцейські розпочали кримінальне провадження за вказаним фактом. Таким чином, службовець підробив завідомо неправдивий офіційний документ.

Підозрюваним загрожують штрафні санкції, виправні роботи або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводилося слідчими Головного управління Національної поліції за процесуальним керівництвом обласної прокуратури.