Через місцевий бізнес-конфлікт жителі обласного центру не мають можливості дивитися нові кінокартини на великому екрані.

У Тернополі припинив роботу єдиний кінотеатр мережі «Сінема сіті», в якому регулярно транслювали прокатні фільми.

Як повідомила УНІАН директор тернопільського кінотеатру мережі Тетяна Басалига, учора установі відключили електрику, без якої функціонування усіх 4-х кінозалів неможливе. Відтак кінотеатр припинив свою роботу і тернополяни не мають змоги подивитися сучасні фільми на великому екрані.

У торгово-розважальному центрі «Подоляни», в якому розташований кінотеатр, свою відмову продовжити термін оренди для «Сінема сіті» пояснили тим, що кінотеатр не проводив модернізації попри численні зауваження з боку дирекції ТРЦ.

«Для прикладу у Києві та Вінниці кінотеатри мережі оновилися та оснащені технологією 4DX, більше 20 спецефектів дозволяють глядачеві зануритися в кінореальність», – йдеться в оприлюдненій офіційній позиції ТРЦ.

Керівництво «Подолян» заявило, що розцінило небажання модернізувати кінотеатр як «зневагу до тернополян, які 10 років були лояльними глядачами», відтак після завершення 10-річного терміну оренди вирішило угоду не продовжувати.

У свою чергу «Сінема сіті» право на продовження оренди зараз відстоює в Господарському суді Тернопільської області, куди звернулося ще 6 лютого.

З початком судового спору кінотеатр оприлюднив офіційну заяву, в якій обіцяв, що продовжить трансляцію фільмів до кінцевого рішення суду. Однак після знеструмлення культурний заклад змушений був припинити роботу.

Довідка: Окрім «Сінема сіті» у Тернополі також ще однозальний кінотеатр «Палац кіно»; фільми у ньому транслюються нерегулярно, переважно під час місцевих кінофестивалів. Також колишній кінотеатр «Перемога» як кінотеатр у даний час не функціонує; у ньому проводять різноманітні виставки, творчі зустрічі, тренінги тощо.

Джерело: УНІАН