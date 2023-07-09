Тернопільські патрульні супроводили до медичного закладу автомобіль з пасажиром, якому стало зле.

Вчора близько 12-ї години на вулиці Степана Будного, за порушення ПДР інспектори зупинили автомобіль Hyundai. Схвильована жінка розповіла охоронцям порядку, що поспішає в лікарню, оскільки її чоловік почувається зле та вже кілька разів втрачав свідомість. Поліцейські Володимир Тихомирський та Вікторія Сотнікова супроводили автомобіль громадянки до найближчого медичного закладу, де чоловікові надали кваліфіковану допомогу.

“Дякуємо нашим колегам за допомогу.

Друзі, памʼятайте — патрульні завжди готові прийти вам на допомогу.

Звертайтеся, ми — поряд”, – зазначають у патрульній поліції Тернополя.