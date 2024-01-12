Порушував ПДР, не виконував вимогу про зупинку та з ознаками алкогольного сп’яніння: патрульні затримали порушника.

Днями, патрулюючи на вулиці Старий Поділ, за порушення ПДР інспектори зупинили автомобіль Toyota. Під час спілкування з водієм, патрульні у останнього виявили ознаки алкогольного сп’яніння. На вимогу поліцейських пройти освідування у встановленому законом порядку водій відреагував нетипово — поїхав з місця події.

Поліцейські спробували зупинити автівку, та керманич, не виконував вимогу про зупинку почав втікати. Зрештою, зусиллями декількох екіпажів патрульним вдалося зупинити автомобіль втікача на вулиці Микулинецькій.

Продовживши спілкування з громадянином, чоловік погодився пройти огляд на стан спʼяніння у лікаря нарколога. Однак, після доставлення до медичного закладу — передумав та відмовився проходити освідування.

В подальшому під час спілкування керманич поводив себе зухвало, висловлювався нецензурною лайкою та на неодноразові вимоги патрульних припинити правопорушення не реагував.

Патрульні затримали втікача та склали на нього адмінматеріали:

— протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП;

— протокол за ч. 1 ст. 122-2 (Не виконання водіями вимог про зупинку) КУпАП;

— протокол за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП;

— протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП;

— постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП;

— постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП.