Президент УЄФА Александер Чеферін вважає, що чемпіонат Саудівської Аравії, клуби якого нині масово скуповують відомих футболістів з європейських клубів (там вже грають і Кріштіану Роналду, і Бензема, і ціла компанія менш яскравих “зірок”) йде хибним шляхом. “Ми не бачимо загрози у чемпіонаті Саудівської Аравії. Вони повторюють підхід, який був у Китаю. Роблять такі ж помилки, пропонуючи великі гроші тим, хто близький до завершення кар’єри. Китаю це ніяк не допомогло розвивати свій футбол, їхня збірна не кваліфікувалася на чемпіонат світу. Я вважаю такий підхід неправильним”, – сказав він.

Німецький футбольний союз, врешті-решт, втомився від невиразної гри Бундестіму під керівництвом Ганса Дітера Фліка і вказав тому на двері. Можливо, й не мелодійними німецькими словами Raus hier!, тобто “Геть звідси!”, але твердо і недвозначно. Останньою краплею стала поразка у домашньому спарингу від збірної Японії з принизливим 1:4. На посаду головного тренера збірної призначено Юліана Нагельсмана, порівняно нещодавнього вигнанця з “Баварії”. Контракт із 34-річним фахівцем розрахований менш ніж на рік – до 31 липня 2024 року. В цьому є сенс: провалиться на домашньому Євро-з 2024 – піде слідом за Фліком.

Легендарний захисник “Севільї” Серхіо Рамос став жертвою пограбування. Це сталося в нього вдома в Севільї під час матчу Ліги чемпіонів між “Севільєю” і “Лансом”. Самого Рамоса і його дружини в цей момент не було вдома. Там були четверо дітей пари та їхні опікуни. Їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожувало (якісь надзвичайно делікатні чи просто невидимі іспанські ladrones, тобто грабіжники?). При цьому вони винесли з будинку Рамоса ювелірні вироби, елітний годинник, дизайнерський одяг і готівку. Зараз поліція розслідує справу і займається пошуком цих вельми цікавих грабіжників.

Головний тренер львівських “Карпат” Мирон Маркевич прокоментував судову справу Ігоря Коломойського. Навряд чи сказане ним дуже багато додасть до гріхів одіозного олігарха, та все ж… “Коломойський знищив “Дніпро”. Знищив клуб зі 100-річною історією. Я не знаю, що там говорив коментатор Циганик, то його право – казати те, що хоче. Я просто знаю, що футбольний клуб “Дніпро” знищив Коломойський. Ось і все… Не хочу у це влазити. Я просто називаю факти, бо я був там. Була команда “Дніпро”, а він її просто знищив. Два рази чемпіонство брали, грали у фіналі Ліги Європи… І такого клубу нині немає. Є клон, “Дніпро-1″ – і незрозуміло, що то таке”, – сказав Мирон Маркевич, який був головним тренером “Дніпра” з 2014 по 2016 рік та виводив команду в фінал Ліги Європи сезону 2014/15.

Нинішня війна драматичним чином впливає на стосунки між, здавалося б, найближчими людьми. Колишній гравець “Динамо” і збірної України Олександр Алієв розповів, чому перестав спілкуватися з батьками, які живуть у російському Курську. “З 28 лютого я не спілкуюся з батьками взагалі. Може, це й неправильно, але ті слова, які вони мені сказали 28 лютого… Мій батько – колишній військовий. Він знає, що в Україні живе його син, його онук і внучка, знає, що на нас почали летіти ракети. А він каже, що росіяни сюди прийшли вбивати бандерівців і фашистів. Після цього я сказав, що батька для мене більше не існує”, – сказав Алієв, який нині служить в ЗСУ.