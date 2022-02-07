COVID-19 на Тернопільщині фіксують навіть серед немовлят. Через збільшення захворюваності, в обласній дитячій лікарні відкрили додаткове відділення на сто ліжок для лікування малечі.

Найбільше інфікованих коронавірусом фіксують у Тернопільському районі. За результатами епідрозслідування, діти заражаються переважно у сім’ях або в навчальних закладах.

“На сьогодні у великій кількості хворіють діти. Найбільше хворих дітей фіксуємо у Тернопільському районі. В обласній дитячій лікарні ми розгорнули додатково сто ліжок. Там перебувають навіть немовлята, які захворіли ковідом. Заразилися вони, звичайно, від своїх батьків. Діти у великій кількості потрапляють до лікувальних закладів, але хвороба в них характеризується — гарячкування на протязі однієї доби. Велике значення має, як поведуть себе батьки. Чи вони знають правильні режими, насамперед важливо вживати велику кількість рідини. Не дотримуючись такого режиму діти стають важчими, в інтоксикації потрапляють до стаціонарів. Але їм проводять один два дні дезінтоксикаційну терапію, діти стають легшими та йдуть додому”, – розповіла директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Через високу захворюваність серед дітей десятки шкіл області перейшли на дистанційне навчання.