Хуртовини та сильний вітер: на Тернопільщині оголосили штормове попередження

Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у краї можливий сильний вітер, спостерігатимуться хуртовини, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Як повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології, пориви західного вітру сягатимуть 15 – 20 м/с. 20 січня на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вдень пориви південно-західного вітру сягатимуть 15 – 20 м/с, спостерігатиметься хуртовина. Відтак синоптики оголосили І рівень небезпечності.

“Прийде атмосферний фронт. Сніг йтиме на Заході. Можлива ожеледиця. Температура повітря вночі -3-9 градусів. Вдень очікується від 3 морозу до 2 тепла”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, далі зберігатиметься мінусова температура повітря. Спостерігатимуться тенденції до зниження температурних показників. Також дошкулятимуть сильні вітри. Софія Романська